ملخص مباراة قطر وفلسطين في بطولة كأس العرب

"قبل مباراة قطر".. تعليق مميز من منسق منتخب فلسطين عند مشاهدة أبو تريكة

"استبعاد دقيقتين".. مباراة تونس وسوريا تشهد قانون جديد للمرة الأولى في

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخب قطر وفلسطين عند 05:45 مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العرب 2025.

وتستضيف دولة قطر للمرة الثالثة فعاليات بطولة كأس العرب بعد نسختي 1998 و2021، لتصبح بذلك الدولة الأكثر استضافة للبطولة في تاريخها.

ملخص مباراة قطر وفلسطين:

بدأ اللقاء بسيطرة من قبل منتخب قطر على الكرة فسدد لاعبه أيوب محمد العلوي كرة من على حدود منطقة جزاء منتخب فلسطين ولكن ارتطمت الكرة في الدفاع وخرجت لركنية ونُفذت الركنية عن طريق أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء وصلت للاعب أحمد فتحي الذي سددها أعلى المرمى بالدقيقة الثالثة.

وسدد لاعب منتخب قطر محمد المناعي كرة قوية في الدقيقة 10 ولكن ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية جديدة نفذها أكرم عفيف ليسددها أحمد فتحي مجددًا وهذه المرة بعيدة عن المرمى.

وأبعد دفاع منتخب قطر في الدقيقة 15 ركلة ركنية نفذها حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين فيما حصل منتخب قطر على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 26 نفذها أكرم عفيف لتصل إلى زميله أحمد فتحي الذي سددها بعيدًا عن المرمى، فيما توقف اللعب في الدقيقة 28 لعلاج لاعب منتخب قطر عاصم ماديبو.

وحصل منتخب قطر على ركلة ركنية في الدقيقة 29 نفذها أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء ليبعدها حارس مرمى منتخب فلسطين رامي حمادة.

واستبدل المدير الفني لمنتخب قطر في الدقيقة 32 اللاعب عاصم ماديبو للإصابة بزميله عيسى لاي.

وسدد لاعب منتخب قطر محمد المناعي كرة قوية في الدقيقة 41 ارتطمت بالدفاع ثم سدد زميله لوكاس مينديز بالدقيقة التالية كرة قوية تصدى لها حارس مرمى منتخب فلسطين رامي حمادة على مرتين.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة 44 ضد لاعب منتخب فلسطين حامد حمدان بعد كرة مشتركة مع لاعب منتخب قطر أكرم عفيف.

ودفع المدير الفني لمنتخب قطر في الدقيقة 46 باللاعب إدميلسون جونيور بدلاً من اللاعب محمد المناعي فيما تصدى دفاع منتخب فلسطين في الدقيقة 56 لكرة عرضية نفذها أكرم عفيف.

وسدد لاعب منتخب فلسطين حامد حمدان كرة قوية في الدقيقة 59 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

سلطان حسن البريك يحرز الهدف الأول لمنتخب فلسطين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 5+90.

منتخب فلسطيني يحقق الفوز على حساب قطر بنتيجة هدف دون مقابل.

تشكيل قطر لمباراة فلسطين

وجاء تشكيل قطر لمباراة فلسطين كالتالي:محمود أبو ندى، لوكاس مينديز، أحمد علاء، أكرم عفيف، أيوب محمد، الهاشمي الحسين، محمد مناعي، سلطان البريك، محمد خالد، أحمد فتحي وعاصم ماديبو .

تشكيل فلسطين لمباراة قطر

وجاء تشكيل فلسطين لمباراة قطر كالتالي:رامي حمادة، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان، تامر صيام، إيميلو سابا، عميد محاجنة، حامد حمدان، مصطفى زيدان وزيد القنبر

مجموعات كأس العرب 2025

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، سوريا، فلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من المغرب، السعودية، سلطنة عمان، جزر القمر، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم منتخبات الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

اقرأ أيضًا:

"لم أخبر الخطيب".. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل كهربا من الإمارات

"برعاية تركي آل الشيخ".. مدحت شلبي يزف بشرى سارة للجماهير حول كأس العرب