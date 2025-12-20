مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

9 ملايين يورو.. سبب إيقاف قيد النصر السعودي

كتب : هند عواد

12:55 م 20/12/2025
    المدافع الإسباني الدولي إيمريك لابورت
    إيمريك لابورت
    لابورت مدافع مانشستر سيتي
    لابورت

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي النصر السعودي، بسبب شكوى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن قرار فيفا بإيقاف قيد النصر، بسبب شكوى مانشستر سيتي لعدم سداد إحدى الدفعات المستحقة من صفقة إيميريك لابورت.

وأشارت الصحفية إلى أن قيمة الدفعات المتأخرة تقدر بـ9 ملايين يورو، كان من المفترض سداداها يوم 31 أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن إيميريك لابورت لعب 69 مباراة مع النصر السعودي، قبل أن يقرر الأخير بيع عقد اللاعب إلى بلباو الإسباني، في الانتقالات الصيفية الماضية.

إيميريك لابورت النصر إيقاف قيد النصر

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

