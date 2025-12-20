9 ملايين يورو.. سبب إيقاف قيد النصر السعودي

"لا ينبغي أن يشتت انتباهه".. أرني سلوت يتحدث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي النصر السعودي، بسبب شكوى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن قرار فيفا بإيقاف قيد النصر، بسبب شكوى مانشستر سيتي لعدم سداد إحدى الدفعات المستحقة من صفقة إيميريك لابورت.

وأشارت الصحفية إلى أن قيمة الدفعات المتأخرة تقدر بـ9 ملايين يورو، كان من المفترض سداداها يوم 31 أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن إيميريك لابورت لعب 69 مباراة مع النصر السعودي، قبل أن يقرر الأخير بيع عقد اللاعب إلى بلباو الإسباني، في الانتقالات الصيفية الماضية.