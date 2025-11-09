مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

مانشستر سيتي يُلحق بـ ليفربول الهزيمة الخامسة في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

05:21 م 09/11/2025
  عرض 21 صورة
زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان ديك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: فيرتز - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: روبين دياز - نونيز - جفارديول - أوريلي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - إيرلينج هالاند - دوكو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول والسيتي

بداية المباراة

خطأ من ريان جرافينبيرش في الدقيقة 4

جيريمي دوكو يحصل على ركلة حرة في نصف الملعب في الدقيقة 5

تسديدة من محمد صلاح بالقدم اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة 8

مانشستر سيتي ضد ليفربول (1)

ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي يحصل على ركلة حرة في وسط الملعب في الدقيقة 9

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 11

مانشستر سيتي ضد ليفربول (4)

إيرلينج هالاند يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي مامارداشفيلي في الدقيقة 13

هالاند يهدر ركلة جزاء

توقف المباراة بسبب إصابة نيكو أوريلي لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 21

خطأ من محمد صلاح في الدقيقة 23

هالاند يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 29

تصدّى دوناروما لتسديدة فلوريان فيرتز بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31

خطأ من فيرجيل فان دايك في الدقيقة 33

فان دايك يسجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 38

حكم المباراة يلغي هدف فان دايك بداعي التسلل

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء لـ برناردو سيلفا في الدقيقة 41

الحكم الرابع يشهر 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

نيكو جونزاليس يسجل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 45+3

انتهاء الشوط الأول بتقدم السيتي على ليفربول بهدفين دون رد

بداية الشوط الثاني

حكم المبارا يشهر البطاقة الصفراء لـ كونور برادلي لاعب ليفربول في الدقيقة 52

مشاركة سافينيو بدلا من ريان شرقي في الدقيقة 54

خطأ على جوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 55

خطأ على إيرلينج هالاند في الدقيقة 60

دوكو يسجل هدف السيتي الثالث في الدقيقة 63

مشاركة عمر مرموش بدلا من دوكو في الدقيقة 74

مشاركة كييزا وجو جوميز بدلا من برادلي وفيرتز في الدقيقة 83

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز السيتي على ليفربول بثلاثية دون رد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

