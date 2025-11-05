مدرب حراس الزمالك يحذف صوره بقميص الفريق الإسرائيلي

حذف البرتغالي فيتور بيريرا مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، صورته بقميص فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، بعد الهجوم عليه.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه فيتور بيريرا سبق له تدريب مكابي تل أبيب الإسرائيلي، خلال الفترة من 11 فبراير 2017 حتى 30 يونيو من نفس العام.

وكان بيريرا نشر صوره مع الفريق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، منها صورته وهو يصلي أمام حائط البراق في الأراضي المتحلة، بتاريخ 9 مارس 2017، قبل أن يحذف تلك الصور.

