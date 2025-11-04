مباريات الأمس
15 صورة من مران الأهلي الأول في الإمارات استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

06:59 م 04/11/2025
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وشهد مران النادي الأهلي الجماعي، عودة الثنائي أحمد رضا ومحمد شريف، بعد التخلص من الإصابة التي كان يعاني منها الثنائي.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

ويذكر أن النادي الأهلي، يعد حامل لقب النسخة الماضي من بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نادي الزمالك في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

مران الأهلي الأهلي السوبر المصري الأهلي وسيراميكا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

