مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

- -
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يوافق على انضمام لاعب الفريق لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب

كتب : محمد القرش

10:34 م 30/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فرحة لاعبي بيراميدز بهدف وليد الكرتي بالأهلي (1)
  • عرض 3 صورة
    فرحة لاعبي بيراميدز بهدف وليد الكرتي بالأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافقت إدارة نادي بيراميدز على انضمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وليد الكرتي، إلى منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار نادي بيراميدز بالموافقة على انضمام الكرتي للمنتخب المغربي، على الرغم من ارتباط الفريق بمباراتين في الدوري المصري الممتاز يومي 3 و6 ديسمبر، انطلاقا من العلاقات الطيبة التي تربطه بجميع المنتخبات العربية، وبما يضمن الحفاظ على تحقيق مصالح الطرفين.

ومن المقرر أن يصل وليد الكرتي خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد عودته من زامبيا مع بعثة نادي بيراميدز عقب سماح إدارة النادي التحاقه ببعثة الفريق المغربي في كأس العرب.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل معسكر منتخب مصر بشهر ديسمبر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

"لا يستطيع الشكوى".. آلان شيرر يعلق على استبعاد صلاح من مباراة وست هام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز منتخب المغرب وليد الكرتي كأس العرب بطولة كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة