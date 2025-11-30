"لا يستطيع الشكوى".. آلان شيرر يعلق على استبعاد صلاح من مباراة وست هام

وافقت إدارة نادي بيراميدز على انضمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وليد الكرتي، إلى منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار نادي بيراميدز بالموافقة على انضمام الكرتي للمنتخب المغربي، على الرغم من ارتباط الفريق بمباراتين في الدوري المصري الممتاز يومي 3 و6 ديسمبر، انطلاقا من العلاقات الطيبة التي تربطه بجميع المنتخبات العربية، وبما يضمن الحفاظ على تحقيق مصالح الطرفين.

ومن المقرر أن يصل وليد الكرتي خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد عودته من زامبيا مع بعثة نادي بيراميدز عقب سماح إدارة النادي التحاقه ببعثة الفريق المغربي في كأس العرب.

