مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

سانت إيلوا لوبوبو

0 1
15:00

الهلال السوداني

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 0
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

سلوت يصدم محمد صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام

كتب : مصراوي

03:18 م 30/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للريدز الذي يخوض به المواجهة المرتقبة أمام وست هام في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة وست هام وليفربول

وتقام مباراة ليفربول و ويست هام على الملعب الأولمبي بلندن عند الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد.

تشكيل ليفربول لمباراة وست هام

وشهد تشكيل ليفربول جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة قد تؤثر نتيجتها على مستقبل المدرب الهولندي داخل آنفيلد.

تشكيل ليفربول يضم أليسون بيكر في الحراسة، وفي الدفاع فان دايك وجوميز وكوناتي وكيركيز، بينما يتواجد في خط الوسط فيرتز وسوبوسلاي وإيزاك وماك أليستر، مع جاكبو وجرافنبيرخ في الهجوم.

أما وست هام فيخوض اللقاء بأريولا في المرمى، وأمامه وان بيساكا وتوديبو ومافروبانوس وديوف، إضافة إلى ماجاسا وبوتس وفيرنانديز، مع ثلاثي الهجوم بوين وباكيتا وويلسون.

اقرأ أيضًا:

تعديل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2025

مدرب تونس يكشف سبب ضم سيف الجزيري لقائمتهم بكأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول تشكيل ليفربول موعد مباراة وست هام وليفربول ترتيب ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة