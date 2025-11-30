"قد يضطر في هذه الحالة".. تقرير يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للريدز الذي يخوض به المواجهة المرتقبة أمام وست هام في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة وست هام وليفربول

وتقام مباراة ليفربول و ويست هام على الملعب الأولمبي بلندن عند الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد.

تشكيل ليفربول لمباراة وست هام

وشهد تشكيل ليفربول جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة قد تؤثر نتيجتها على مستقبل المدرب الهولندي داخل آنفيلد.

تشكيل ليفربول يضم أليسون بيكر في الحراسة، وفي الدفاع فان دايك وجوميز وكوناتي وكيركيز، بينما يتواجد في خط الوسط فيرتز وسوبوسلاي وإيزاك وماك أليستر، مع جاكبو وجرافنبيرخ في الهجوم.

أما وست هام فيخوض اللقاء بأريولا في المرمى، وأمامه وان بيساكا وتوديبو ومافروبانوس وديوف، إضافة إلى ماجاسا وبوتس وفيرنانديز، مع ثلاثي الهجوم بوين وباكيتا وويلسون.

اقرأ أيضًا:

تعديل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2025

مدرب تونس يكشف سبب ضم سيف الجزيري لقائمتهم بكأس العرب