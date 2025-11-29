جدول ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز على باور ديناموز
كتب : محمد القرش
حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره باور ديناموز الزامبي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط حصدهم من مباراتين، بفضل الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثية دون رد، وباور ديناموز بهدف نظيف.
وتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، متساويا مع فريق نهضة بركان المغربي.
جدول ترتيب مجموعة بيراميدز
1. بيراميدز - 6 نقاط
2. نهضة بركان - 6 نقاط
3. ريفرز يونايتد - دون نقاط
4. باور ديناموز - دون نقاط
