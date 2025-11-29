مباريات الأمس
الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 1
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 4
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 2
22:00

فولهام

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 0
22:00

ريال أوفييدو

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز على باور ديناموز

كتب : محمد القرش

10:12 م 29/11/2025
    بيراميدز يحقق الفوز على باور ديناموز
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (1)
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (4)
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (6)
    لاعبو بيراميدز يدعمون رمضان صبحي بطريقة خاصة

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره باور ديناموز الزامبي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط حصدهم من مباراتين، بفضل الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثية دون رد، وباور ديناموز بهدف نظيف.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، متساويا مع فريق نهضة بركان المغربي.

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز

1. بيراميدز - 6 نقاط

2. نهضة بركان - 6 نقاط

3. ريفرز يونايتد - دون نقاط

4. باور ديناموز - دون نقاط

