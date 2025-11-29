جدول ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز على باور ديناموز

بيراميدز يحقق الفوز على باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره باور ديناموز الزامبي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط حصدهم من مباراتين، بفضل الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثية دون رد، وباور ديناموز بهدف نظيف.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، متساويا مع فريق نهضة بركان المغربي.

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز

1. بيراميدز - 6 نقاط

2. نهضة بركان - 6 نقاط

3. ريفرز يونايتد - دون نقاط

4. باور ديناموز - دون نقاط

