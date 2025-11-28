مباريات الأمس
أول تعليق من رونالدو بعد تتويج البرتغال بكأس العالم تحت 17 عامًا

كتب : محمد عبد الهادي

12:04 ص 28/11/2025
وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، رسالة تهنئة إلى منتخب بلاده للناشئين بعد تتويجه بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج منتخب البرتغال باللقب بعد الفوز على النمسا 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس على استاد خليفة الدولي في الدوحة ضمن بطولة كأس العالم للناشئين "قطر 2025".

ونشر رونالدو عبر خاصية اليوميات في حسابه على إنستغرام صورة للمنتخب البرتغالي مع تعليق مختصر من أربع كلمات قال فيه: "عمالقة.. تهانينا.. أبطال العالم".

ويصبح منتخب البرتغال الفريق الحادي عشر الذي يتوج بلقب كأس العالم للناشئين منذ انطلاق النسخة الأولى في الصين عام 1985، بعد منتخبات نيجيريا والبرازيل وغانا والمكسيك وألمانيا وفرنسا والسعودية وسويسرا وإنجلترا والاتحاد السوفييتي سابقًا (روسيا حاليًا).

منتخب البرتغال كأس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 عامًا رونالدو كريستيانو رونالدو

