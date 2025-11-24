قرار صادم من فينيسيوس بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

أبلغ فينيسيوس جونيور إدارة ريال مدريد برغبته في عدم تجديد عقده، في ظل استمرار التوتر بينه وبين مدرب الفريق تشابي ألونسو، بحسب ما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة على اجتماع جمع اللاعب بالرئيس فلورنتينو بيريز أواخر الشهر الماضي.

وينتهي عقد فينيسيوس في يونيو 2027، وكانت المفاوضات قد بدأت مطلع العام الجاري لكنها توقفت بعد تعثر الوصول إلى اتفاق، وتفاقمت الأزمة عقب الكلاسيكو في 26 أكتوبر، حين انفجر اللاعب غضبًا بعد استبداله، قبل أن يقدم اعتذارًا لبيريز دون أن يغيّر موقفه من التجديد.

وترتبط جذور الخلاف بقرارات فنية اتخذها ألونسو منذ الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية في يوليو، حيث شارك فينيسيوس في مركز الجناح الأيمن خلافًا لرغبته، ومنذ ذلك الحين، لم يُكمل اللاعب سوى 5 مباريات فقط من أصل 17 هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن مصادر مقربة من البرازيلي ترى أن ألونسو لا يعامله بالعدل، مشيرة إلى أن تجاهله ذكر المدرب في رسالة الاعتذار عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان خطوة مقصودة أثارت استغراب الجهاز الفني، في المقابل، يؤكد ألونسو في تصريحاته عدم وجود خلاف شخصي، وأن التدوير ضروري للفريق.

وكان فينيسيوس قد جدد عقده في 2022، ويتقاضى حاليًا نحو 18 مليون يورو سنويًا بعد خصم الضرائب، مع شرط جزائي ضخم يبلغ مليار يورو.