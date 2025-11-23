ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

شهدت الملاعب مساء يوم أمس السبت عودة النجم الفرنسي بول بوجبا ولكن هذه المرة بقميص نادي موناكو في بلاده بعدما غاب عن الساحرة المستديرة منذ سبتمبر 2023.

اللاعب الذي تم إيقافه لمدة 4 سنوات بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات قبل أن تُخفّض العقوبة لاحقًا إلى 18 شهرًا بعد استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) انضم لصفوف موناكو خلال الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين بعدما رحل عن يوفنتوس الإيطالي في نوفمبر 2024 بسبب أزمته.

إحصائيات بوجبا في مباراة موناكو ورين

صاحب الـ 32 عاماً شارك بديلاً بالدقيقة (85) من عمر المباراة التي جمعتهم برين ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لزميله مامادو كوليبالي وكانت النتيجة حينها تأخر فريقه برباعية نظيفة قبل أن يُسجل زميله ميكا بيريث هدفهم الوحيد بالدقيقة (90+5).

وخلال (11) دقيقة لعب خاضهم بوجبا في المباراة لمس الكرة (18) مرة إذ أرسل (15) تمريرة من بينهن (14) تمريرة صحيحة بدقة بلغت (93)%.

وأرسل بوجبا كرتين طوليتين بينهن واحدة صحيحة فيما لم يُسدد أي كرة على المرمى بينما فاز بالالتحام الأرضي الوحيد الذي خاضه.

ترتيب موناكو ورين في الدوري الفرنسي

الخسارة أوقفت رصيد فريق موناكو عند النقطة (20) في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي فيما وصل رين إلى النقطة (21) بعد الفوز في المركز الخامس .

اقرأ أيضًا:

منهم نادي شيكابالا.. 20 صورة توثق مشاجرتين في دوري الدرجة الثانية والثالثة

بصورة زوجته.. إمام عاشور يخطف الأنظار في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل