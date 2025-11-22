مباريات الأمس
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

11:19 ص 22/11/2025
يبحث عشّاق كرة القدم العربية عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الكبيرين الأهلي المصري وشبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت المشفّرة حقوق نقل مواجهات بطولة دوري الأبطال عبر شاشاتها.

تلتزم قناة أون سبورت ببث مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا عبر إرسالها الأرضي، لكن ذلك يقتصر على المواجهات التي تُقام داخل الملاعب المصرية فقط.

موعد مباراة الأهلي

تنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره الجزائري اليوم السبت في تمام السادسة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، على استاد القاهرة الدولي.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد زيزو - طاهر محمد طاهر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي موعد مباراة الأهلي التشكيل المتوقع للأهلي موعد مباراه الاهلي اليوم القنوات الناقله لمباراه الاهلي وشبيبه القبائل القنوات الناقلة لمباراة الاهلي قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي

