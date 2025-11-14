وجه جديد وصبحي في حراسة المرمى.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان

تشكيل منتخب مصر لمواجهة سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة أوزبكستان، في بطولة العين الودية الدولية.

وشهد تشكيل منتخب مصر، الظهور الأول لمروان عثمان بقميص الفراعنة، كذلك وجود محمد صبحي في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد حمدي – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل

خط الهجوم: محمد صلاح – مروان عثمان – مصطفى محمد

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في السادسة مساء اليوم، في بطولة دبي الودية، على أن يواجه الفائز من اللقاء، إيران بالنهائي.