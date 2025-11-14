مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

وجه جديد وصبحي في حراسة المرمى.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان

كتب : هند عواد

04:56 م 14/11/2025
أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة أوزبكستان، في بطولة العين الودية الدولية.

وشهد تشكيل منتخب مصر، الظهور الأول لمروان عثمان بقميص الفراعنة، كذلك وجود محمد صبحي في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد حمدي – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل

خط الهجوم: محمد صلاح – مروان عثمان – مصطفى محمد

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في السادسة مساء اليوم، في بطولة دبي الودية، على أن يواجه الفائز من اللقاء، إيران بالنهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر مصر وأوزبكستان بطولة دبي الودية

