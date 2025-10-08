شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

الصراع يشتغل في آخر جولتين.. موقف المنتخبات الأفريقية في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمواجهة جيبوتي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

تقام مباراة مصر وجيبوتي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، في الجولة التاسعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 20 نقطة، فيما يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجيبوتي

تنقل قناة أون سبورت 1، مباراة مصر وجيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بالمجان.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

جاء تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي بالمجان، كالآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

