كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

كتب : هند عواد

10:41 ص 08/10/2025
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمواجهة جيبوتي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

تقام مباراة مصر وجيبوتي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، في الجولة التاسعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 20 نقطة، فيما يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجيبوتي

تنقل قناة أون سبورت 1، مباراة مصر وجيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بالمجان.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

جاء تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي بالمجان، كالآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

اقرأ أيضًا:"يتصدرها صلاح".. قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

لاعب باريس سان جيرمان السابق.. من هو قائد فريق G الذي يرأسه شيكابالا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

