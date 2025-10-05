مباريات الأمس
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة من إشبيلية

كتب - محمد عبد السلام:

07:55 م 05/10/2025
تمكن فريق إشبيلية من تحقيق فوزا كبيرا على نظيره برشلونة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز، منع إشبيلية برشلونة من الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ورفع رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البارسا عند 19 نقطة بالمركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد - 21 نقطة

2- برشلونة - 19 نقطة

3- فياريال - 16 نقطة

4- إشبيلية - 13 نقطة

5- إلتشي - 13 نقطة

6- أتلتيك بلباو - 13 نقطة

7- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة

8- ريال بيتيس - 12 نقطة

9- إسبانيول - 12 نقطة

10- ألافيس - 11 نقطة

11- خيتافي - 11 نقطة

12- أوساسونا - 10 نقاط

13- ليفانتي - 8 نقاط

14- فالنسيا - 8 نقاط

15- ريال أوفييدو - 6 نقاط

16- جيرونا - 6 نقاط

17- رايو فايكانو - 5 نقاط

18- سيلتا فيجو - 5 نقاط

19- ريال سوسيداد - 5 نقاط

20- ريال مايوركا - 5 نقاط

