استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة كرونوسلاف يورسيتش، على تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الدفاع الجوي"، في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر، محمد الشيبي، محمد حمدي وأحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة وبلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي، مصطفى زيكو ومصطفى فتحي

والجدير بالذكر، أن بيراميدز كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق الجيش الرواندي، في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل.

