الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

"ثلاثي هجومي".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الجيش الرواندي في دوري الأبطال

كتب : يوسف محمد سعيد

06:57 م 05/10/2025
استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة كرونوسلاف يورسيتش، على تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الدفاع الجوي"، في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر، محمد الشيبي، محمد حمدي وأحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة وبلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي، مصطفى زيكو ومصطفى فتحي

والجدير بالذكر، أن بيراميدز كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق الجيش الرواندي، في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل.

مفاوضات متقدمة.. مسؤول سابق بالأهلي يقترب من قيادة المقاولون العرب

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

فريق بيراميدز بيراميدز والجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

