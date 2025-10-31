بعد هجومه على صلاح.. نجم مانشستر يونايتد السابق يعلن ابتعاده عن التحليل

توج النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025، والمقدمة من منظمة الاتحاد الأوروبي للإعلام الرياضي (ESM) لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم الماضي.

وخلال موسمه الأول مع ريال مدريد، أنهى مبابي بطولة الدوري الإسباني متصدراً قائمة الهدافين برصيد 31 هدفاً، ليحصد الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، متفوقاً على السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ويُمنح الحذاء الذهبي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية وفقاً لنظام النقاط، إذ جمع مبابي 62 نقطة مقابل 58.5 لجيوكيريس و58 لصلاح.

أقيم الحفل في المقصورة الملكية بملعب البرنابيو، بحضور رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ومدرب الفريق تشابي ألونسو ولاعبي الفريق الأول، إلى جانب عائلة اللاعب.