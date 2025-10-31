مباريات الأمس
"متفوقاً على صلاح".. كيليان مبابي يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي 2025

كتب : نهي خورشيد

05:59 م 31/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي
  • عرض 4 صورة
    احتفال مبابي
  • عرض 4 صورة
    مبابي

توج النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025، والمقدمة من منظمة الاتحاد الأوروبي للإعلام الرياضي (ESM) لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم الماضي.

وخلال موسمه الأول مع ريال مدريد، أنهى مبابي بطولة الدوري الإسباني متصدراً قائمة الهدافين برصيد 31 هدفاً، ليحصد الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، متفوقاً على السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ويُمنح الحذاء الذهبي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية وفقاً لنظام النقاط، إذ جمع مبابي 62 نقطة مقابل 58.5 لجيوكيريس و58 لصلاح.

أقيم الحفل في المقصورة الملكية بملعب البرنابيو، بحضور رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ومدرب الفريق تشابي ألونسو ولاعبي الفريق الأول، إلى جانب عائلة اللاعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مبابي كيليان مبابي ريال مدريد الحذاء الذهبي الأوروبي فلورنتينو بيريز

