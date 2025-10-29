ليس ليفربول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالدوري الإنجليزي

حافظ فريق ميكيل أرتيتا على نظافة شباكه وحصد ثلاث نقاط إضافية، بفوزه على كريستال بالاس بهدف نظيف، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت الجولة التاسعة، تعثر منافسا أرسنال المباشرين على اللقب، بهزيمة ليفربول من برينتفورد بنتيجة 3-2، ومانشستر سيتي من أستون فيلا بهدف نظيف.

وتترك هذه النتائج أرسنال متقدما بأربع نقاط في صدارة جدول الترتيب أمام بورنموث صاحب المركز الثاني، بينما يكمل توتنهام وسندرلاند (كلاهما برصيد 17 نقطة) المراكز الأربعة الأولى.

ويحتل الجانرز الآن الصدارة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي وسبع نقاط عن ليفربول، وهما الفريقان اللذان لا يزالان يشكلان أقوى منافسيهم، حتى مع انتكاساتهم في بداية الموسم.

وتغيرت توقعات حاسوب أوبتا بشأن بطل الدوري الإنجليزي، إذ كان أرسنال المرشح الأوفر حظًا بنسبة 53.8%، متقدمًا على مانشستر سيتي (18.5%) وليفربول (17.4%).

لكن مع كون فريق أرتيتا هو الوحيد من بين الفرق الثلاثة الذي حصد نقاط، ارتفعت فرصه في الفوز باللقب إلى 67.3%، وتراجع كل من مانشستر سيتي (12.4%) وليفربول (11.0%).

