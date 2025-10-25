أول تعليق من ثورب بعد تأهل الأهلي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

علق ياس ثورب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا على حساب أيجل نوار البوروندي.

وقال الدنماركي خلال المؤتمر الصحفي: "من البداية كان هدفنا التأهل إلى الدور القادم، وقد حققناه بعد أن استفدنا من نتيجة مباراة الذهاب، خضنا أكثر من 75 دقيقة بـ10 لاعبين، ونجحنا في التعامل مع الأمر الواقع ونظمنا أنفسنا دفاعيًّا بشكل مميز".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على الأداء رغم صعوبة اللقاء، وعمر كمال عبد الواحد الذي نجح في استغلال فرصة الهدف بشكل مثالي".

وواصل: "الأداء كان جيدًا رغم النقص العددي، والفريق تحكم في رتم اللقاء رغم التغييرات في التشكيل، لمنح الفرصة للجميع والحصول على الراحة للبعض الآخر، وهو ما يثبت أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة في قائمته".

وأكد ثورب أنه يختار لكل مباراة المجموعة التي تناسبها من اللاعبين، ولديه مرونة كبيرة في إدارة الأمور الفنية.

واختتم: "كل مباراة تمثل فرصة للتعلم والتطور، حققنا الفوز في 3 مباريات والمهم هو تحقيق الانتصارات، وفي نفس الوقت نتطور بشكل مستمر، ونختار التشكيل الأنسب لكل لقاء".