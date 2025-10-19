نقل نجم ريال مدريد الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

نُقل الهولندي رويستون درينثي، نجم ريال مدريد وإيفرتون السابق، إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وبحسب تقارير صحفية هولندية، فقد شعر درينثي بوعكة مفاجئة نُقل على إثرها مباشرة إلى قسم الطوارئ، دون الكشف عن حالته الصحية الدقيقة حتى الآن أو الأسباب التي أدت إلى إصابته بالجلطة.

وبدأ رويستون درينثي مشواره مع نادي فينورد الهولندي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2007، إذ خاض 65 مباراة وحقق لقب الدوري الإسباني مع الفريق الملكي.

وفي موسم 2011-2012 لعب على سبيل الإعارة مع نادي إيفرتون الإنجليزي، وشارك في 27 مباراة مع التوفيز، كما خاض تجارب أخرى مع ريدينج وشيفيلد وينزداي في إنجلترا.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب هولندا في مباراة واحدة فقط، حتي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً في عام 2023.