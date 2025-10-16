مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 0
18:00

السكة الحديد مودرن

10 صورة لوصول بعثة النادي الأهلي إلى بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار

كتب : يوسف محمد سعيد

05:00 م 16/10/2025
  عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (4)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (5)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (6)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (7)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (3)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (9)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (11)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (8)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (13)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (14)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (15)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (16)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (17)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (18)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (12)
  • عرض 18 صورة
    بعثة الأهلي في بوروندي (2)

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بوروندي، استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار البورندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة النادي الأهلي في مطار بوجومبورا الدولي ببوروندي، السفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة مصر في بوروندي، الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للمارد الأحمر.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في وقت سابق، محمد شوقي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق في بوروندي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل هى الأولى للدنماركي ياس توروب، المدير الفني الجديد للفريق، على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.

والجدير بالذكر، أن مباراة العودة بين النادي الأهلي وإيجل نوار البورندي، ستقام يوم 25 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة

بعثة النادي الأهلي إيجل نوار بوروندي

