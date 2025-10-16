"قبل ضربة البداية مع الأهلي".. ماذا قدم أحمد سيد زيزو في بطولة دوري أبطال

“يعلم أن البعض سيحاول فضحه”.. لماذا امتناع رونالدو عن الخروج في السهرات

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بوروندي، استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار البورندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة النادي الأهلي في مطار بوجومبورا الدولي ببوروندي، السفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة مصر في بوروندي، الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للمارد الأحمر.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في وقت سابق، محمد شوقي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق في بوروندي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل هى الأولى للدنماركي ياس توروب، المدير الفني الجديد للفريق، على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.

والجدير بالذكر، أن مباراة العودة بين النادي الأهلي وإيجل نوار البورندي، ستقام يوم 25 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

أقرأ أيضًا:

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة