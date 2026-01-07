اعتذر محمد الأمين عمورة، لاعب منتخب الجزائر، على احتفاله الذي سخر فيه من مشجع منتخب الكونغو الديقراطية، الذي وقف في مباريات كأس الأممم الأفريقية، وفاءً لباتريس لومومبا، رئيس وزراء بلاده الأسبق.

وأثار محمد الأمين عمورة، جدلا واسعا، بعد احتفاله بالهدف الذي سجله زميله عادل بولبينة في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، إذ أنه ذهب تجاه المدرجات، ووقف ثابتا ورفع يده، في إشارة إلى احتفال المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينجا، وسقط ساخرا.

وكتب محمد الأمين عمورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "مباراة الكونغو كانت قوية ومليئة بالضغط والتوتر. في لحظة الاحتفال لم أكن على دراية بمعنى الرمز الموجود في المدرجات، وكان تصرفي بدافع المزاح فقط وبدون أي نية للإساءة".

وأضاف: "أحترم منتخب الكونغو وأتمنى لهم التوفيق والتأهل إلى كأس العالم. إذا تم فهم تصرفي بشكل خاطئ فأنا أعتذر عن ذلك، لأن هذا لم يكن مقصدي أبداً. تركيزي يبقى دائماً على تقديم الأفضل داخل الملعب وتمثيل الجزائر بكل فخر. تحيا الجزائر".

