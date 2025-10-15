محمد صلاح يتحدث عن معاناته في الطفولة وكيف يتعامل مع المباريات السيئة

تحدث النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عن أبرز التحديات التي واجهها في مسيرته الكروية، كاشفاً عن الصعوبات التي عاشها في بداياته، والأسباب التي تجعله متمسكًا بحب اللعبة رغم مرور السنوات.

وقال صلاح، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، ردًا على سؤال حول أصعب ما مر به في مسيرته:

"واجهت صعوبات عديدة، كنت مضطرًا للسفر يوميًا من قريتي إلى القاهرة من أجل التدريب، وكنت أقضي نحو أربع ساعات ونصف ذهابًا وعودة".

وتابع: " في بعض الأحيان كنت أشك في قدرتي على الاستمرار، لكن إذا كنت تحب كرة القدم فعليك أن تقبل التحديات وتعمل بجد، لأن الجهد في النهاية يقود إلى النجاح".

وعن كيفية تعامله مع المباريات السيئة، أوضح قائد منتخب مصر:

"ألعب مع أطفالي وأحاول ألا أشغل بالي كثيرًا، ولا أستخدم الهاتف، هذه الأمور جزء من كرة القدم والحياة، ويجب أن تتقبلها بهدوء".

أما عن أكثر ما يجعله يحب كرة القدم حتى الآن، فقال صلاح:

"ما زلت أحب اللعبة، أفعل ما أحب وأستمتع بوقتي، وأسعد عندما أرى الناس سعداء بعد فوزنا أو حتى بعد أداء جيد. لا يوجد ضمان لأي شيء في كرة القدم، لذلك أذكر نفسي دائمًا بمشواري وبكل لحظة عشتها".

