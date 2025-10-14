بعد 8 سنوات وفي عمر الـ41 عاما.. سباستيان سوريا يظهر مع منتخب قطر من جديد

واصل النجم الجزائري محمد الأمين عمورة، تألقه رفقة منتخب محاربي الصحراء، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما أحرز ثنائية منتخب بلاده في مرمى أوغندا اليوم.

وتمكن منتخب الجزائر من تحقيق الفوز على حساب منتخب أوغندا اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تألق محمد عمورة مهاجم الجزائر، الذي أحرز ثنائية منتخب بلاده في اللقاء.

وبثنائية عمورة في مرمى أوغندا اليوم الثلاثاء، تمكن من رفع عدد أهدافه في التصفيات إلى 10 أهداف، في صدارة قائمة هدافي التصفيات، بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثاني محمد صلاح قائد منتخب مصر.

هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

1- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 10 أهداف

2- محمد صلاح، منتخب مصر، 9 أهداف

3- كاموري دومبيا، مالي، 8 أهداف

4- جوردان أيو، غانا، 7 أهداف

5- دينيس بوانجا، الجابون، 7 أهداف

ويذكر أن منتخب الجزائر، ضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 بشكل رسمي، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

أقرأ أيضًا:

"مفاجأة لم أتوقعها".. النحاس يوجه الرسالة الأخيرة للخطيب قبل مغادرة الأهلي

"صاحب موقف".. ماذا قال مجدي عبد الغني عن محمد أبو تريكة؟