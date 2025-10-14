مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

3 0
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

1 0
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

4 0
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

2 1
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

0 0
21:45

العراق

جميع المباريات

"بعد ثنائية عمورة".. قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

10:00 م 14/10/2025
    محمد الأمين عمورة (2)
    محمد الأمين عمورة (3)
    محمد الأمين عمورة (1)
    محمد الأمين عمورة (1)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح مع منتخب مصر (2)

واصل النجم الجزائري محمد الأمين عمورة، تألقه رفقة منتخب محاربي الصحراء، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما أحرز ثنائية منتخب بلاده في مرمى أوغندا اليوم.

وتمكن منتخب الجزائر من تحقيق الفوز على حساب منتخب أوغندا اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تألق محمد عمورة مهاجم الجزائر، الذي أحرز ثنائية منتخب بلاده في اللقاء.

وبثنائية عمورة في مرمى أوغندا اليوم الثلاثاء، تمكن من رفع عدد أهدافه في التصفيات إلى 10 أهداف، في صدارة قائمة هدافي التصفيات، بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثاني محمد صلاح قائد منتخب مصر.

هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

1- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 10 أهداف

2- محمد صلاح، منتخب مصر، 9 أهداف

3- كاموري دومبيا، مالي، 8 أهداف

4- جوردان أيو، غانا، 7 أهداف

5- دينيس بوانجا، الجابون، 7 أهداف

ويذكر أن منتخب الجزائر، ضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 بشكل رسمي، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

