تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

3 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

2 2
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

1 3
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

19 29
19:00

الأهلي

"بعد كاب فيردي".. المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

10:11 م 13/10/2025
    منتخب كاب فيردي (2)
    منتخب كاب فيردي (4)
    منتخب كاب فيردي (1)
    احتفال منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (1)
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (9)
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (7)
    منتخب مصر
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (6)

ضمن منتخب كاب فيردي التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره إسواتيني بثلاثية نظيفة.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن خلالها منتخب كاب فيردي من التأهل، إلى بطولة كأس العالم.

وبات منتخب كاب فيردي المنتخب الأفريقي السادس، الذي يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسك.

وكان هناك 5 منتخبات أفريقية، سبقت كاب فيردي وضمنت التأهل إلى كأس العالم 2026، وهم: "منتخب مصر، الجزائر، تونس، المغرب وغانا".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

كأس العالم 2026 كاب فيردي منتخب مصر المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال تصفيات كأس العالم

