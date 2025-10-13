"بعد كاب فيردي".. المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم 2026

ضمن منتخب كاب فيردي التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره إسواتيني بثلاثية نظيفة.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن خلالها منتخب كاب فيردي من التأهل، إلى بطولة كأس العالم.

وبات منتخب كاب فيردي المنتخب الأفريقي السادس، الذي يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسك.

وكان هناك 5 منتخبات أفريقية، سبقت كاب فيردي وضمنت التأهل إلى كأس العالم 2026، وهم: "منتخب مصر، الجزائر، تونس، المغرب وغانا".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

