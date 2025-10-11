موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

ما هي علاقة عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق بجيس ثورب من الأهلي الجديد؟

"تحسنا بسببه".. فيتوريا يتحدث عن تجربته في مصر والسعودية وعلاقته بصلاح

بعد 15 عاما.. شجار جديد بين نجوم تشيلسي وليفربول في مباراة الأساطير

يلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو غدا الأحد الموافق 12 أكتوبر، في ختام منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث تقام المباراة على ستاد القاهرة.

ويدخل منتخب مصر المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 23، بينما يدخل غينيا بيساو المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وقد نجح المنتخب المصري في الصعود إلى كأس العالم بعد فوزه في المباراة السابقة على جيبوتي بثلاثية دون رد.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو خلال قنوات "إم بي سي مصر 2" الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.