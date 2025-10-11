مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

1 4
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

0 0
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

2 0
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

0 2
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

2 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

0 0
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

كتب - محمد عبد السلام

09:57 م 11/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (11)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (6)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (4)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (7)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو غدا الأحد الموافق 12 أكتوبر، في ختام منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث تقام المباراة على ستاد القاهرة.

ويدخل منتخب مصر المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 23، بينما يدخل غينيا بيساو المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وقد نجح المنتخب المصري في الصعود إلى كأس العالم بعد فوزه في المباراة السابقة على جيبوتي بثلاثية دون رد.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو خلال قنوات "إم بي سي مصر 2" الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026 منتخب مضر ضد غينيا بيساو القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي