فرح 50 مليون.. مناشدة من شاب فلسطيني للرئيس السيسي بسبب الزمالك

ناشد أحد مشجعي نادي الزمالك في قطاع غزة بفلسطين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة أرض النادي في السادس من أكتوبر.

ونشر شاب فلسطيني في غزة، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يرتدي قميص الزمالك، بعد الاتفاق على انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار.

وقال: "عندما نحب الزمالك لا ننتظر الحرب تنتهي للسؤال عن المباريات، وسط القطاع في الحرب وبعد الحرب، نتابع الزمالك، لأننا نحبه من القلب".

وأضاف: "مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلما فرحت 2 مليون بالهدنة في غزة، وكنت حجر الأساس للهدنة في غزة، فرح نادي الزمالك و 50 مليون مشجع وحل مشكلة أرض أكتوبر".

