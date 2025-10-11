مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
18:00

ميكال

جميع المباريات

إعلان

فرح 50 مليون.. مناشدة من شاب فلسطيني للرئيس السيسي بسبب الزمالك

كتب : هند عواد

03:27 م 11/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مشجع زملكاوي في غزة يناشد السيسي (2)
  • عرض 5 صورة
    مشجع زملكاوي في غزة يناشد السيسي (3)
  • عرض 5 صورة
    مشجع زملكاوي في غزة يناشد السيسي (4)
  • عرض 5 صورة
    مشجع زملكاوي في غزة يناشد السيسي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناشد أحد مشجعي نادي الزمالك في قطاع غزة بفلسطين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة أرض النادي في السادس من أكتوبر.

ونشر شاب فلسطيني في غزة، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يرتدي قميص الزمالك، بعد الاتفاق على انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار.

وقال: "عندما نحب الزمالك لا ننتظر الحرب تنتهي للسؤال عن المباريات، وسط القطاع في الحرب وبعد الحرب، نتابع الزمالك، لأننا نحبه من القلب".

وأضاف: "مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلما فرحت 2 مليون بالهدنة في غزة، وكنت حجر الأساس للهدنة في غزة، فرح نادي الزمالك و 50 مليون مشجع وحل مشكلة أرض أكتوبر".

اقرأ أيضًا:

"موقف طريف مع حسين الشحات".. فيديو جولة ياس سوروب في النادي الأهلي

"قصص متفوتكش".. مكالمة أبو تريكة لحسن شحاتة.. وسخرية أحمد فهمي من ممدوح عيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك مشجع زملكاوي في غزة الهدنة السيسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي