5 نجوم تدمرت مسيرتهم الكروية بسبب زوجاتهم.. ما القصة؟

"بعد ضمان التأهل".. منتخب مصر يفتقد 3 لاعبين في مباراة غينيا بيساو المقبلة

سلسلة سقوط أمام أسود الأطلس.. 5 هزائم مصرية في عام واحد ضد المغرب

"دون هزيمة وصلاح الهداف".. تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو قبل مباراة الأحد

وراء كل رجل عظيم امرأة، لكن في بعض الأحيان، تكون المرأة سببًا في سقوط هذا الرجل، خصوصًا حين تتجاوز العلاقة حدود الدعم إلى التسبب في الانهيار.

في السطور التالية، يستعرض "مصراوي"، كيف تأثرت مسيرة بعض من نجوم كرة القدم بسبب زوجاتهم كالتالي:

الإيفواري إيمانويل إيبوي، لاعب أرسنال السابق، عاش واحدة من أقسى القصص التي جمعت بين الحب والخيانة.

فبعد أن تزوج البلجيكية أوريلي برتراند، منحها الثقة الكاملة لإدارة أمواله، موقّعًا على كل المستندات التي كانت تعرضها عليه دون قراءة.

وفي حواره لصحيفة ميرور البريطانية، قال إيبوي: "لم أكمل تعليمي، لذا تركت لها الأمور المالية بالكامل، كنت أرسل لها 7 ملايين يورو من راتبي السنوي البالغ 8 ملايين حين كنت ألعب في تركيا."

لكن النهاية كانت صادمة؛ إذ اكتشف أن زوجته رتبت كل شيء للاستحواذ على أمواله، ورفعت دعوى طلاق حصلت فيها على كل ما يملك، ليجد اللاعب نفسه بلا مأوى ولا رصيد.

ماورو إيكاردي دخل في دوامة لا تنتهي بعد زواجه من واندا نارا، زوجة زميله السابق ماكسي لوبيز.

الاتهامات بالخيانة لاحقته منذ البداية، خصوصًا بعد أن رفض لوبيز مصافحته في إحدى مباريات الدوري الإيطالي.

المشاكل لم تتوقف عند الشبهات الأخلاقية، بل امتدت إلى مسيرته الكروية، فبعد أن تولت واندا إدارة أعماله، اصطدم مرارًا بإدارة إنتر ميلان، وغاب عن التدريبات بسبب مواقفها، ما دفع النادي لاعتباره متمردًا، وجعل التخلي عنه أمرًا سهلاً.

الظاهرة البرازيلية رونالدو لم يسلم هو الآخر من صدمات العلاقات، فخلال كأس العالم 1998، ارتبط بعلاقة مع المذيعة البرازيلية سوزانا، التي خانته علنًا في تلك الفترة.

الواقعة تركت أثرًا نفسيًا واضحًا، ويعتقد كثيرون أنها كانت من أسباب الأداء الباهت الذي قدمه في مونديال فرنسا، رغم كونه أحد أبرز نجوم جيله.

المدافع الإنجليزي أشلي كول، الذي بزغ نجمه بقوة مع أرسنال وتشيلسي، دخل في نفق مظلم بعد زواجه من نجمة تلفزيون الواقع شيريل.

العلاقة التي بدأت كحكاية حب شهيرة، انتهت بفضيحة مدوية عام 2008، بعدما انتشرت تسريبات عن خيانته مع مصففة شعر.

الإعلام لم يرحمه، وزادت الشائعات حول تدهور حالته النفسية وهروبه من الإعلام، ما أدى في النهاية إلى انهيار مستواه وخفوت نجوميته.

النجم البرازيلي كاكا:

رغم نجاحه الكبير مع ميلان والمنتخب البرازيلي، تأثرت مسيرته ببعض الصعوبات الشخصية.

ومن أبرزها طلاقه من زوجته السابقة، وهو الأمر الذي أدى إلى تغييرات في حياته الشخصية والمهنية.

اقرأ أيضًا:

15 صورة لـ قصة كريستيانو رونالدو من طلب بقايا الطعام إلى ثروة بالمليارات

4 أنواع للسيارات يفضلها نجوم الأهلي والزمالك

"لم تذع".. 14 صورة ترصد خسارة منتخب مصر الثاني وديًا أمام المغرب