اقترب نادي برشلونة بقيادة هانز فليك، من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه مساء أمس السبت، على فريق أوساسونا بهدفين لهدف بالجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

ووصل فريق برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 88 نقطة، متربعًا على ترتيب الليجا، ويبتعد بـ 14 نقطة عن ريال مدريد، صاحب الوصافة بـ 74 نقطة.

ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني الليلة؟

يمكن لبرشلونة حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا مساء اليوم الأحد، في حال فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على إسبانيول، سواء بالتعادل أو الخسارة، ليضمن الفريق الكتالوني التتويج دون الانتظار للجولات المقبلة.

أما في حال تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز، سيتأجل حسم اللقب إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة يوم 10 مايو، والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وفي هذه الحالة، سيحتاج برشلونة إلى الحصول على نقطة واحدة فقط من المباراة أمام ريال مدريد، سواء بالفوز أو التعادل، من أجل حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، دون النظر إلى نتائج الجولات المتبقية.

