مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بهدية من الريال.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني الليلة؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:45 ص 03/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لاعبي برشلونة
  • عرض 9 صورة
    لاعبي برشلونة
  • عرض 9 صورة
    برشلونة وسيلتا فيجو
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد (6)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد (5)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (2)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (1)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اقترب نادي برشلونة بقيادة هانز فليك، من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه مساء أمس السبت، على فريق أوساسونا بهدفين لهدف بالجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

ووصل فريق برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 88 نقطة، متربعًا على ترتيب الليجا، ويبتعد بـ 14 نقطة عن ريال مدريد، صاحب الوصافة بـ 74 نقطة.

ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني الليلة؟

يمكن لبرشلونة حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا مساء اليوم الأحد، في حال فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على إسبانيول، سواء بالتعادل أو الخسارة، ليضمن الفريق الكتالوني التتويج دون الانتظار للجولات المقبلة.

أما في حال تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز، سيتأجل حسم اللقب إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة يوم 10 مايو، والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وفي هذه الحالة، سيحتاج برشلونة إلى الحصول على نقطة واحدة فقط من المباراة أمام ريال مدريد، سواء بالفوز أو التعادل، من أجل حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، دون النظر إلى نتائج الجولات المتبقية.

اقرأ أيضًا:
فريق مصطفى محمد.. ماذا يحتاج نانت للنجاة من الهبوط بالدوري الفرنسي؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة الدوري الإسباني ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
أخبار مصر

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
تيك توك يجمع سوزي الأردنية وديانا هشام.. رقص وغناء على "قد الوعد"
زووم

تيك توك يجمع سوزي الأردنية وديانا هشام.. رقص وغناء على "قد الوعد"
هل يؤثر استخدام الهاتف لساعات طويلة على عيون المراهقين؟
نصائح طبية

هل يؤثر استخدام الهاتف لساعات طويلة على عيون المراهقين؟
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة سهير زكي
زووم

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة سهير زكي
خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
زووم

خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات
بسبب "نظام الطيبات".. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة