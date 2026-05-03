أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، عن تنفيذ وحدة تدوير مخلفات النخيل الجديدة ضمن أعمال التطوير والتوسعة بمصنع المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة، بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد.

تفقد مراحل التركيب والأعمال التنفيذية

وتفقدت المحافظ المراحل النهائية لتركيب الوحدة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، حيث تابعت أعمال تركيب الأفران والمعدات التي وصلت حديثًا.

إنتاج البيوتشار والوود بيليت من مخلفات النخيل

وأكدت المحافظ أن الوحدة تستهدف إنتاج فحم البيوتشار الحيوي ووقود الوود بيليت الصديق للبيئة، اعتمادًا على جريد النخيل ومخلفاته، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية والبيئية من الموارد المتاحة داخل المحافظة.

توجيهات بسرعة التشغيل

ووجهت محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال التركيب واستكمال التجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج، تمهيدًا لتشغيل الوحدة في أقرب وقت ممكن، وتحقيق أقصى استفادة من مخلفات النخيل، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.