إعلان

من المخلفات إلى الطاقة.. الوادي الجديد تطلق مشروعًا لدعم الاقتصاد الأخضر

كتب : محمد الباريسي

07:31 م 03/05/2026

حنان مجدي محافظة الوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، عن تنفيذ وحدة تدوير مخلفات النخيل الجديدة ضمن أعمال التطوير والتوسعة بمصنع المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة، بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد.

تفقد مراحل التركيب والأعمال التنفيذية

وتفقدت المحافظ المراحل النهائية لتركيب الوحدة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، حيث تابعت أعمال تركيب الأفران والمعدات التي وصلت حديثًا.

إنتاج البيوتشار والوود بيليت من مخلفات النخيل

وأكدت المحافظ أن الوحدة تستهدف إنتاج فحم البيوتشار الحيوي ووقود الوود بيليت الصديق للبيئة، اعتمادًا على جريد النخيل ومخلفاته، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية والبيئية من الموارد المتاحة داخل المحافظة.

توجيهات بسرعة التشغيل

ووجهت محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال التركيب واستكمال التجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج، تمهيدًا لتشغيل الوحدة في أقرب وقت ممكن، وتحقيق أقصى استفادة من مخلفات النخيل، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخلفات النخيل الوادي الجديد وقود صديق للبيئة تدوير المخلفات الاقتصاد الأخضر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
ترشيدًا للاستهلاك.. مياه شرب الجيزة تطلب من المواطنين الاستحمام في أقل
أخبار العقارات

ترشيدًا للاستهلاك.. مياه شرب الجيزة تطلب من المواطنين الاستحمام في أقل
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة