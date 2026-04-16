يمتلك النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، فرصة تاريخية للتتويج بالدوري السعودي، لأول مرة في مسيرته رفقة العالمي، في لقاء الهلال.

موقف النصر في الدوري السعودي

يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، بـ76 نقطة، متفوقا على الهلال الوصيف بـ8 نقاط، بعد الفوز على الاتفاق، مساء أمس، بنتيجة 1-0، في الجولة 29 من المسابقة.

وتتبقى 5 جولات على نهاية الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين، ويمكن للنصر حسن اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم، وبالتحديد في مباراة الهلال بالجولة 32.

هل يحسم النصر لقب الدوري السعودي أمام الهلال؟

يمكن أن يحسم النصر لقب الدوري السعودي، في الجولة 32 من المسابقة، وذلك بشرط:

فوز النصر في المباراتين المقبلتين: الأهلي على أرضه – القادسية خارج أرضه

فوز الهلال في الثلاث مباريات المقبلة: الخليج خارج أرضه – ضمك داخل أرضه – الحزم خارج أرضه

في هذا الحالية، سيدخل النصر الجولة 32 في المركز الأول بـ82 نقطة ويليه الهلال بـ77 نقطة، وفي حالة فوز النصر سيتوج باللقب في لقاء الهلال، إذ سيرتفع رصيده للنقطة 85 بفارق 8 نقاط عن الهلال مع تبقي جولتين.

