صالحة للاستهلاك ولها فوائد.. مسئول بالزراعة: أنا باكل هياكل الفراخ

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:37 م 03/05/2026

هياكل الدجاج

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتناول هياكل الفراخ ويحبها مؤكدًا أنها صالحة للاستهلاك ولها فوائد غذائية متعددة.

وأكد أن جميع أجزاء الفراخ يمكن تناولها باستثناء الريش والمنقار والأظافر، مشيرًا إلى أن هياكل الفراخ تعتبر وجبة عادية وطبيعية لدى كثير من المواطنين، ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة وفقا للعادات الغذائية للمواطنين.

وشدد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين على ضرورة عدم التشكيك في هذه المنتجات أو إثارة البلبلة حولها، مؤكدا أن الدولة والجهات الرقابية تُخضع كافة منتجات الدواجن لرقابة صارمة قبل طرحها في الأسواق، بما يضمن سلامتها وجودتها.

هياكل الفراخ وزارة الزراعة الثروة الحيوانية

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
