قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع ووضع جثمانه داخل ثلاجة، لجلسة الغد.

وشهدت محكمة القاهرة الجديدة، مرافعة النيابة حيث استعرض ممثل النيابة المستشار جعفر محمد والمستشار محمود فوزي، تفاصيل الجريمة التي وصفتها النيابة بأنها من أبشع صور الإجرام التي تجردت من كل معاني الإنسانية.

مرافعة النيابة في جريمة قتل رجل أعمال بالتجمع

واستهلت النيابة مرافعتها بآية قرآنية تحذر من جريمة القتل العمد، مؤكدة أن الواقعة المعروضة تمثل نموذجًا صارخًا لجريمة مكتملة الأركان، سُلبت فيها حياة إنسان بدم بارد، وسط تخطيط مسبق وإصرار على التنفيذ.

وأوضحت أن المتهم الرئيسي، ويدعى "محمد. ع"، عقد العزم على قتل المجني عليه بدافع اعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بين الضحية وشقيقته، فبيت النية وعكف على الإعداد للجريمة، حيث جمع معلومات عن تحركات المجني عليه، وجهز أدوات التنفيذ التي شملت صاروخًا ومنشارًا وأدوات حادة.

خطة تنفيذ الجريمة

وأضافت المرافعة أن المتهم لم يتحرك بمفرده، بل استعان بمتهم ثانٍ، "أحمد. س"، الذي شاركه في تنفيذ الخطة، حيث توجها سويًا إلى مسكن المجني عليه، واستدرجاه بطرق باب الشقة بادعاء كاذب بأنه عامل توصيل طلبات.

وأشارت النيابة إلى أنه بمجرد فتح الباب، انهال المتهمان على المجني عليه بالضرب، قبل أن يوجه المتهم الأول طعنات قاتلة استقرت في مناطق متفرقة من جسده، ليسقط قتيلًا داخل منزله.

ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، إذ أكدت النيابة أن المتهم الأول أقدم عقب ذلك على تقطيع جثمان المجني عليه باستخدام منشار كهربائي، وفصل الجسد إلى أربعة أجزاء، في مشهد وصفته المرافعة بأنه تقشعر له الأبدان.

