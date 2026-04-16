يمكن أن تشهد مدينة كانساس الأمريكية، حدثا تاريخيا في كأس العالم 2026، إذ يمكن أن يصطدم كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، بغريمه التقليدي ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، للمرة الأخيرة في مسيرتهما.

الظهور الأخير لرونالدو وميسي في كأس العالم 2026

كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، سيكون الأخير لكريستيانو رونالدو، صاحب الـ41 عاما، حسبما أعلن نجم النصر السعودي.

ومن جانبه، ألمح ليونيل ميسي صاحب الـ38 عاما هو الآخر، بأن كأس العالم المقبل، سيكون الأخير له رفقة منتخب الأرجنتين، خاصة بعد التتويج باللقب الماضي.

هل يلتقي ميسي ورونالدو في كأس العالم 2026؟

وقع منتخب الأرجنتين حامل اللقب في المجموعة العاشرة، التي تضم كل من الجزائر، أستراليا والأردن، ويبدو أنه المرشح الأبرز للتأهل في صدارة المجموعة.

وفي هذه الحالة سيتأهل إلى دور الـ32 في ميامي، المدينة التي يتخذها ميسي مقرًا له، ليواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، وقد تكون مواجهة قوية إذا احتل منتخب أوروجواي المركز الثاني.

وفي حال تجاوز هذا الدور، سيواجه أحد أصحاب المركز الثاني من المجموعتين الرابعة (التي تضم الولايات المتحدة) أو السابعة (تضم منتخب مصر وبلجيكا)، قبل احتمال كبير لمواجهة البرتغال في ربع النهائي، ليتجدد اللقاء بين ميسي ورونالدو، وسيكون اللقاء في مدينة كانساس، حيث تكون مسرحًا لحدث تاريخي.

أما إذا أنهى الأرجنتين دور المجموعات في المركز الثاني، فسيكون الطريق أصعب بكثير، إذ قد يواجه منتخب إسبانيا في لوس أنجلوس.

منتخب البرتغال في كأس العالم

يشارك كريستيانو رونالدو رفقة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الحادية عشرة، بحثا عن القطعة الناقصة في مسيرة الدون.

وفي حالة تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ32 في كأس العالم، كمتصدر لمجموعته، سيواجه أحد أصحاب المركز الثالث في كانساس، ثم مواجهة متصدر المجموعة الثانية، والتي قد تكون سويسرا.

بعد ذلك، قد تأتي المواجهة المرتقبة مع الأرجنتين وليونيل ميسي، أما إذا أنهت البرتغال دور المجموعات في المركز الثاني، فسيكون الطريق أكثر صعوبة، إذ قد تصطدم بإسبانيا في دور الـ32، في مواجهة يمكن اعتبارها نهائيًا مبكرًا.

