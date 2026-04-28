نجل رونالدو "الظاهرة" يفاجئ الجميع.. من كرة القدم إلى الموسيقى

كشف نجل الأسطورة البرازيلية رونالدو "الظاهرة"، سر تركه لكرة القدم ورفض السير على خطى والده الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم وفاز بالكرة الذهبية.

نجل الأسطورة رونالدو يتجه إلى الموسيقى

وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قرر نجل رونالدو نازاريو أن يصبح منسقا للموسيقى، بدلا من التنافس على مكان في تشكيلة البرازيل لكأس العالم، التي فاز بها والده مرتين.

ويعتبر رونالدو الظاهرة من أهم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، إذ فاز بالكرة الذهبية في عامي 1997 و2002.

وبدا أن نجل رونالد، البالغ من العمر 26 عامًا، مُهيأ للمنافسة على جوائز مماثلة عندما تم استدعاؤه إلى منتخب البرازيل تحت 18 عامًا لألعاب مكابيه 2017.

لكنه بعد ذلك قام بانعطافة جذرية في مسيرته المهنية، وقرر العمل كمنسق موسيقى، وتمكن من إعجاب الآلف، فلديه حاليا 478 ألف متابع على إنستجرام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حصل على موافقة والده رغم اختياره عدم تحقيق أحلامه الكروية، فقال رونالدو عن نجله: "إنه منسق موسيقي رائع وهو موجود في البرازيل".

وأضاف: "هذا خطأي، كنت أشغل الأقراص المدمجة طوال الوقت. لقد نشأ وهو يراني أشغل الكثير من الموسيقى وأصبح منسق موسيقى، إنه جيد جداً، يعزف الموسيقى الإلكترونية. في البرازيل وفي كل مكان يستدعونه، في العام الماضي لعب في إيبيزا لثلاثة أندية مختلفة."

لكن رونالدو تمكن من الجمع بين شغفيه من خلال تقديم عروض في مباريات كرة القدم الكبرى، فكان هو منسق الأغاني قبل مباراة كروزيرو الحاسمة في صعود الدوري البرازيلي الدرجة الأولى ضد فاسكو دا جاما في عام 2020.

اقرأ أيضًا:

