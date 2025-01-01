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كتب- محمد عبدالهادي:

ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ليس فقط نموذجًا في الملاعب، بل أيضًا شخصية ملهمة خارجها، وينصب تركيزه على العديد من المجالات خارج عالم الرياضة.

حياة ميسي الاستثمارية خارج الرياضة

دخل ميسي عالم الأعمال بقوة، حيث يمتلك سلسلة فنادق فاخرة تحمل اسم "MIM"، موزعة في عدة مدن إسبانية وأوروبية، بالإضافة إلى استثماراته في العقارات وعالم الأزياء.

حيث شهد عام 2024، اطلاق ميسي صندوقًا استثماريًّا عقاريًّا في السوق الإسبانية بسعر 57.4 يورو للسهم، مما يصل بقيمة الصندوق السوقية إلى 223 مليون يورو (232.12 مليون دولار).

وأصبح النجم الأرجنتيني هو رئيس مجلس إدارة شركة "إديفيسيو روستوور"، وهي شركة مدرجة علنًا تعمل كصندوق استثمار عقاري يمتلك فنادق ومحال تجارية وعقارات سكنية وغيرها.

كما تتولى زوجته أنتونيلا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بجانب بعض الأعضاء الأخرين.

مجموع فنادق ميسي تشمل:

MIM Ibiza:

ويحتوي على 52 غرفة ومنتجع صحي فاخر.

MIM Andorra:

ويحتوي على 28 غرفة بفئات متنوعة، بالإضافة إلى منطقة صحية وصالة رياضية.

MIM Sotogrande Club Maritimo:

يقع بجوار ميناء سوتوجراند بتصميم حديث.

MIM Baqueira:

ويحتوي على 141 غرفة بالقرب من منحدر التزلج، تم شراؤه في 2020.

MIM Mallorca:

ويحتوي على 98 غرفة مع صالة رياضية ومنتجع صحي بالقرب من الشواطئ.

MIM Sitges:

ويحتوي على 77 غرفة، تم شراؤه في 2017 بتكلفة 26 مليون جنيه إسترليني.