"رحيم الحلم".. نجم منتخب إنجلترا قد يغادر فينورد بعد رحلة قصيرة

أصبح مستقبل النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج مع نادي فينورد الهولندي محل شك كبير، بعد مرور أسابيع قليلة فقط على انضمامه إلى الفريق، في صفقة انتقال حر مطلع فبراير الماضي.

وكان ستيرلينج، البالغ من العمر 31 عامًا، قد انتقل إلى فينورد قادمًا من تشيلسي بعد فسخ عقده مع النادي الإنجليزي، في خطوة وُصفت حينها بأنها فرصة لإعادة إحياء مسيرته بعد فترة صعبة في لندن، غاب خلالها عن المشاركة مع الفريق الأول لأشهر طويلة.

وبحسب تقارير صحفية، لم ينجح اللاعب في ترك بصمة واضحة منذ وصوله، حيث شارك في عدد محدود من المباريات دون تسجيل أي أهداف، مكتفيًا بصناعة هدف وحيد خلال دقائق لعب محدودة.

تراجع التأثير داخل الفريق

وأشارت التقارير إلى أن مساهمات ستيرلينج مع الفريق وصفت بأنها أقل من التوقعات، في وقت كان يُنظر إليه كصفقة قوية لدعم صراع فينورد على المنافسة في الدوري الهولندي.

كما تحدثت وسائل إعلام هولندية عن تراجع مكانته داخل الفريق، في ظل عدم قدرته على تقديم الإضافة المنتظرة حتى الآن.

غضب جماهيري وشكوك مستقبلية

ووفقًا للتقارير، بدأ بعض جماهير فينورد في توجيه انتقادات للاعب، مع تعبيرهم عن إحباطهم من مستواه، في ظل التوقعات الكبيرة التي صاحبت قدومه، وبدأوا يُطلقون عليه لقب "رحيم الحلم" من المدرجات، ساخرين من غيابه الواضح عن الملاعب.

وتزداد الشكوك حول مستقبله اللاعب، خاصة أن عقده قصير الأمد، ما يفتح الباب أمام احتمال رحيله بنهاية الموسم إذا استمر الوضع الحالي دون تحسن.