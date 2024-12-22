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"مستغلاً تعثر برشلونة".. ريال مدريد يتفوق على إشبيلية برباعية ويقترب من الصدارة

08:10 م الأحد 22 ديسمبر 2024

فريق ريال مدريد

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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف ريال مدريد في اللقاء كلاً من، كليان مبابي، فيديريكو فالفيردي، رودريجو سيلفا وبراهيم دياز.

وسجل أهداف فريق إشبيلية في اللقاء كلا من، إيزاك روميرو في الدقيقة 35، دودي لوكيباكيو في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 40 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيده عند النقطة رقم 22 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

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