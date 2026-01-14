مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال.. نهاية الشوط الأول

كتب - يوسف محمد:

06:14 م 14/01/2026 تعديل في 07:56 م
يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب السنغال اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ابن بطوطة"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وحمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش

أبرز أحداث مباراة مصر والسنغال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من لاعب منتخب السنغال يتصدى لها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 11: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب السنغال

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة بين لاعبي منتخب السنغال

الدقيقة 17: خطأ على حدود منطقة الجزائ لصالح منتخب مصر

الدقيقة 19: تسديدة قوية من جاكسون لاعب منتخب السنغال ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مصر

الدقيقة 23: تغيير أول للمنتخب السنغالي بخروج كوليبالي قائد السنغال، بعد تعرضه للإصابة

الدقيقة 31: تسديدة من لاعب منتخب السنغال ولكنها تصل سهلة في يد الشناوي

الدقيقة 35: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب السنغال ولفكن دون خطورة على المرمى

الدقيقة 38: عرضية من لاعب السنغال يبعدها حسام عبد المجيد

الدقيقة 41: مشادة بين الجهاز الفني لمنتخب السنغال مع أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال بث مباشر مباراة مصر والسنغال بطولة أمم أفريقيا

