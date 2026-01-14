رسمياً.. غياب لاعب منتخب مصر عن المباراة المقبلة بكأس الأمم الأفريقية

"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في

"مع محمد هاني".. لقطة مثيرة للجدل من مدرب منتخب السنغال في الشوط الأول

تلقى منتخب مصر ضربة موجعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تأكد غياب المدافع حسام عبد المجيد عن المباراة المقبلة، سواء كانت النهائي أو مواجهة تحديد المركز الثالث، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وشهدت الدقيقة السادسة من مباراة الفراعنة المرتقبة اليوم حصول عبد المجيد على بطاقة صفراء مبكرة، عقب تدخله مع لاعب السنغال جاكسون من الخلف أثناء وضعية هجومية خطيرة.

وفي حال فوز مصر اليوم والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالمغرب، سيغيب عبدالمجيد عن خط دفاع الفراعنة للإيقاف.

ولا يزال التعادل السلبي بدون أهداف يسيطر على أحداث موقعة مصر والسنغال، والمقامة بينهماً حالياً ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.