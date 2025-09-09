أبل تكشف رسميا عن Apple Watch SE 3 بسعر يبدأ من 249 دولارا

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة أبل اليوم الثلاثاء عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch SE 3 التي تأتي بمجموعة واسعة من المزايا الصحية واللياقية والتقنية والاتصالية.

ويبدأ سعر الساعة من 249 دولار ويمكن طلبها مسبقا اليوم على أن تتوفر في الأسواق بدءًا من يوم الجمعة 19 سبتمبر.

وتتميز Apple Watch SE 3 بشاشة دائمة التشغيل وشحن سريع وشريحة S10 القوية التي تدعم تشغيل Siri على الجهاز وإيماءات النقر المزدوج وحركة المعصم للتحكم بالساعة بسهولة كما توفر الساعة إمكانيات اتصال 5G الخلوية لتسهيل المكالمات وإرسال الرسائل وتنزيل التطبيقات بسرعة أكبر مع استهلاك أقل للطاقة.

تقدم الساعة مجموعة من الميزات الصحية المتقدمة مثل درجة النوم التي توفر تحليلاً شاملاً لجودة النوم ومراحل النوم ومدة الاستيقاظ كما يمكن للساعة تتبع النشاط البدني من خلال Workout Buddy المدعوم بتقنية Apple Intelligence لتقديم تحفيز شخصي أثناء التمرين بالإضافة إلى مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع السعرات الحرارية المحروقة وتتبع أكثر من 50 نوعًا من التمارين الرياضية.

تتيح الساعة أيضا ميزة إشعارات انقطاع النفس النومي واستشعار درجة حرارة المعصم وتقديرات التبويض بأثر رجعي لتعزيز البيانات الصحية في تطبيق Vitals وتدعم الساعة مجموعة واسعة من ميزات السلامة مثل اكتشاف السقوط والاصطدام وSOS الطوارئ.

وتأتي Apple Watch SE 3 بتصميم متين مع زجاج Ion-X أقوى من السابق بمقاومة أكبر للكسر وتتوفر بقياسين 40 ملم و44 ملم ومواد صناعة من الألومنيوم باللونين الأسود والذهبي كما صممت بمراعاة البيئة بنسبة 40% من المواد المعاد تدويرها مع الالتزام بمعايير أبل العالية لكفاءة الطاقة والسلامة الكيميائية والغلاف الورقي مصنوع من الألياف بنسبة 100% ويمكن إعادة تدويره بسهولة.

كما تقدم أبل نسخة مخصصة للأطفال Apple Watch For Your Kids التي تتيح للآباء مراقبة أطفالهم والتواصل معهم مع الاستفادة من ميزات اللياقة البدنية والصحة والسلامة وتشغيل الوسائط والاتصال بخاصية 5G وخاصية Emergency SOS ويمكن إعدادها عبر هاتف أحد الوالدين.

مع نظام التشغيل watchOS 26 توفر الساعة مظهرا جديدا وذكاء إضافيا وطرق تخصيص أكثر مع واجهة Liquid Glass وأدوات Smart Stack وميزات الترجمة الحية في الرسائل وواجهة تطبيق الملاحظات وفحص المكالمات ومساعد الانتظار لتسهيل التعامل مع المكالمات والإشعارات.







