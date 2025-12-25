كاميرا بدقة 13 ميجابيكسل.. هاتف جديد من itel بمواصفات عملية وسعر منافس



وكالات

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الهاتف الجديد الذي ستطرحه itel بمواصفات عملية وسعر منافس.

وتبعا للتسريبات، فإن هاتف itel Zeno 20 Max حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (720/1612) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1500 شمعة/م، وكثافتها تعادل 276 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد-14 مع واجهات تشغيل itel OS 14، ومعالج Unisoc T7100، ومعالج رسوميات PowerVR GE8322، وذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذواكر داخلية 64 جيجابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرا الهاتف الأساسية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميجابيكسل.

زوّدته itel أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وستطرحه بأسعار منافسة تبدا من 70 دولارا تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.