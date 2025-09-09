آيفون 17 برو ماكس.. تعرف على الأسعار والمواصفات قبل الإعلان الرسمي

كتب- محمود الهواري:

تستعد شركة أبل مساء اليوم الثلاثاء للكشف عن أحدث ابتكاراتها خلال مؤتمرها السنوي الذي يحمل شعار "Awe-Dropping"، حيث يترقب الملايين حول العالم، وبينهم عشاق آيفون في مصر، الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة التي يتصدرها الإصدار الأقوى "iPhone 17 Pro Max".

آيفون 17 برو ماكس

ويعد هاتف آيفون 17 برو ماكس الحدث الأبرز هذا العام، كونه الإصدار الأكبر والأكثر تطورا في السلسلة. وتشير التسريبات إلى أنه سيأتي بشاشة مقاس 6.9 بوصة، مع تحسينات في تقنيات العرض والمتانة، بما في ذلك طبقة مضادة للخدوش وتقنية جديدة لتحسين استهلاك الطاقة، بينما ينتظر أن تشهد الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) تعديلات لتصبح أصغر حجما.

على مستوى الكاميرات، من المتوقع أن تُحدث أبل قفزة نوعية، إذ ستحصل عدسة التقريب على دقة 48 ميجابكسل لتصبح جميع العدسات الخلفية الثلاثة بنفس الدقة، إلى جانب تحسين الكاميرا الأمامية لتصل إلى 24 ميجابكسل. وتشير تقارير إلى إمكانية اعتماد عدسة بفتحة متغيرة لرفع جودة التصوير.

وسيعمل الهاتف بمعالج A19 Pro الجديد، المبني بتقنية 3 نانومتر، مع دعم أكبر للذكاء الاصطناعي وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، فيما ستبدأ مساحة التخزين من 256 جيجابايت وصولًا إلى 1 تيرابايت. البطارية ستكون بقدرة 5088 مللي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي والعكسي، ما يعزز من قدراته في الاستخدام اليومي.

أسعار آيفون 17 برو ماكس

أما السعر، فمن المرجح أن يتجاوز حاجز 1199 دولارا الذي طرح به الإصدار السابق، على أن يبدأ فتح باب الطلبات المسبقة عقب المؤتمر مباشرة، بينما يتوقع طرح الهاتف رسميًا بعد أسبوع.

منتجات أبل الأخرى

لن يقتصر مؤتمر أبل على هواتف آيفون فقط، إذ يُنتظر أن تكشف الشركة عن Apple Watch Series 11 بميزات صحية جديدة، ونسخة محسنة من Apple Watch Ultra 3 الموجهة لعشاق المغامرات، بجانب تحديثات لنسخة Apple Watch SE.

كما سيشهد الحدث إطلاق AirPods Pro 3 بخصائص مطورة في الصوت وإلغاء الضوضاء مع منفذ شحن USB-C، إلى جانب توقعات بالكشف عن منتجات أخرى مثل HomePod mini 2 وAirTag 2 ونسخة جديدة من Apple TV 4K، إضافة إلى أنظمة التشغيل الأحدث iOS 26 وwatchOS 26.