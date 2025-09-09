إعلان

آيفون 17.. كيف تشاهد مؤتمر أبل الليلة في مصر ؟

11:25 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

آيفون 17

كتب- محمود الهواري:

يترقب عشاق آيفون في العالم ومصر حدث إطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة المقرر له اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

وتستعد شركة أبل للكشف عن مجموعة من أبرز منتجاتها خلال مؤتمرها السنوي الذي يحمل شعار “Awe-Dropping”، وهو الحدث الأهم في أجندة الشركة كل عام.

موعد مؤتمر أبل

وينطلق المؤتمر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، تزامنا مع العاشرة صباحا بتوقيت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على أن يُبث مباشرة للجمهور عبر المنصات الرسمية للشركة.

ويمكن متابعة البث الحي من خلال الموقع الإلكتروني لشركة أبل، أو عبر تطبيق Apple TV على مختلف الأجهزة، إلى جانب قناة أبل الرسمية على موقع YouTube، ما يتيح لعشاق التكنولوجيا في مصر متابعة لحظة بلحظة الكشف عن هواتف iPhone 17 وساعة Apple Watch Series 11 وسماعات AirPods Pro 3.

