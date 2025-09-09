قبل ساعات من الحدث.. تعرف على أبرز منتجات أبل المرتقبة اليوم

كتب- محمود الهواري:

يترقب عشاق التكنولوجيا حول العالم، وبينهم جمهور آيفون في مصر، حدث أبل السنوي المقرر له مساء اليوم الثلاثاء، حيث تكشف الشركة عن أحدث ابتكاراتها خلال مؤتمرها الذي يأتي تحت شعار “Awe-Dropping”.

ومن المنتظر أن يشهد الحدث الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة، والتي تضم نسخا متعددة منها الإصدار العادي، ونسخة iPhone 17 Air الأرفع والأخف وزنا بجانب iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، مع تحسينات كبيرة على مستوى التصميم، الكاميرات، والمعالجات.

ويأتي الإصدار الأكبر “Pro Max” بشاشة أكبر من 6.8 بوصة مع دعم تقنيات متقدمة في التصوير والأداء.

ويتوقع أن تكشف أبل عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية، وعلى رأسها Apple Watch Series 11 التي قد تدعم مزايا صحية جديدة، بالإضافة إلى نسخة مطورة من Apple Watch Ultra 3 الموجهة لعشاق الرياضات القوية والمغامرات، بجانب نسخة محدثة من Apple Watch SE.

وسيشهد الحدث إطلاق AirPods Pro 3 بخصائص محسنة في الصوت وإلغاء الضوضاء، مع شحن عبر منفذ USB-C، إضافة إلى تكهنات بظهور منتجات أخرى مثل HomePod mini 2 وAirTag 2 وربما نسخة جديدة من Apple TV 4K، بجانب الكشف عن أحدث أنظمة التشغيل مثل iOS 26 وwatchOS 26.