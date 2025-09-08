بعد إحالة دعوى حجبه للمفوضين في مصر.. 16 دولة حظرت تيك توك

كتب- محمود الهواري:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي السيد هلال، اليوم الإثنين، بإحالة الطعن رقم 80853 لسنة 79 ق، المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، للمطالبة بحجب وإلغاء تطبيق "تيك توك" والتطبيقات المشابهة له مثل "تانجو" و"سوجو" من مصر، إلى هيئة مفوضي الدولة على أن يودع التقرير قبل جلسة 28 ديسمبر المقبل.

حظر تطبيق تيك توك

وتأتي دعوى مرتضى منصور بعد أن اتخذت العديد من الدول حول العالم إجراءات حظر جزئية أو كلية ضد "تيك توك"، وسط مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية والأمن السيبراني وانتشار محتوى غير مناسب، وهو ما دفع الحكومات إلى منع استخدام التطبيق على أجهزة موظفيها أو حتى حظره على مستوى الدولة.

الدول التي حظرت أو قيدت تيك توك

أفغانستان

حظرت قيادة طالبان تطبيق "تيك توك" ولعبة "PUBG" في عام 2022 لحماية الشباب من ما وصفته بـ "التضليل".

أستراليا

حظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية بعد استشارة أجهزة الاستخبارات والأمن، وفق ما صرح به المدعي العام مارك دريفوس.

بلجيكا

فرضت بلجيكا حظرا مؤقتا على "تيك توك" للأجهزة المملوكة أو المدفوعة من الحكومة الفيدرالية لمدة ستة أشهر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية.

كندا

أعلنت كندا حظر استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية واعتبرته خطرا غير مقبول على الخصوصية والأمان، مع منع الموظفين من تنزيله مستقبلا.

الدنمارك

منعت وزارة الدفاع الدنماركية موظفيها من استخدام "تيك توك" على هواتف العمل، وأمرت بإزالة التطبيق فورا لأي موظف قام بتثبيته.

الاتحاد الأوروبي

فرض البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي حظرا على استخدام "تيك توك" على أجهزة الموظفين، ونُصح الموظفون بإزالته من أجهزتهم الشخصية.

فرنسا

حظر الاستخدام الترفيهي لتطبيقات التواصل الاجتماعي بما فيها "تيك توك" على هواتف موظفي الحكومة، بسبب ضعف إجراءات أمن البيانات.

الهند

فرضت الهند حظرا على مستوى الدولة لتطبيق "تيك توك" وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى في 2020 لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن، بعد توترات عسكرية على الحدود مع الصين.

لاتفيا

أعلن وزير الخارجية أن التطبيق محظور على الهواتف الذكية الرسمية للوزارة.

هولندا

حظرت الحكومة المركزية الهولندية "تيك توك" على هواتف عمل الموظفين، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بحماية البيانات الوطنية.

نيوزيلندا

سيُمنع المشرعون وموظفو البرلمان من استخدام التطبيق على هواتف العمل، وسيتم إزالته من جميع الأجهزة المتصلة بشبكة البرلمان.

النرويج

حظر البرلمان النرويجي التطبيق على أجهزة العمل، وحثت السلطات المحلية موظفي البلديات على إزالته فورا.

باكستان

حظرت السلطات الباكستانية "تيك توك" مؤقتًا أربع مرات على الأقل منذ أكتوبر 2020، بسبب محتوى اعتبر غير أخلاقي.

تايوان

فرضت تايوان حظرا على القطاع العام لتطبيق "تيك توك" بعد تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من أنه يشكل خطرا على الأمن القومي.

المملكة المتحدة

في مارس، حظرت السلطات البريطانية "تيك توك" على الهواتف الرسمية للوزراء وموظفي الخدمة المدنية، مع إجراءات مماثلة في اسكتلندا ومدينة لندن، وحثت BBC الموظفين على حذف التطبيق من أجهزة الشركات إلا لأغراض تحريرية وتسويقية.

الولايات المتحدة

في بداية مارس، منحت الولايات المتحدة الوكالات الحكومية مهلة 30 يوما لحذف التطبيق من الأجهزة والأنظمة الفيدرالية، ويطبق الحظر على الأجهزة الحكومية فقط، بينما دعا بعض المشرعين إلى حظر شامل.

وحظرت أكثر من نصف الولايات التطبيق على الأجهزة الرسمية، وكذلك الكونجرس والقوات المسلحة.