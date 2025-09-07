مهندسون يبتكرون شريحة G6 بسرعة تتجاوز 100 جيجابت في الثانية

كتب- محمود الهواري:

استعرض فريق من الصين والولايات المتحدة شريحة جديدة لشبكات الجيل السادس (6G)، قادرة على تحقيق سرعات إنترنت تفوق 100 جيجابت في الثانية، أي أسرع بعشر مرات من الحد النظري لشبكات الجيل الخامس (5G)، ونحو 500 مرة من متوسط سرعاتها الحالية.

وبحسب ورقة بحثية نُشرت في مجلة "Nature"، فإن الشريحة تم تطويرها بالتعاون بين علماء من جامعة بكين وجامعة مدينة هونج كونج وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

وتتميز الشريحة التي لا يتجاوز حجمها 11×1.7 ملم، بقدرتها على العمل عبر نطاق ترددي واسع يمتد من 0.5 إلى 115 جيجاهرتز، وهو ما يتطلب عادة مكونات متعددة ومعقدة.

وتعتمد الرقاقة على معدل كهروضوئي لتحويل الإشارات الراديوية إلى ضوئية، ثم تُعيد توليدها عبر مذبذبات كهروضوئية، ما يمنحها كفاءة وسرعة أعلى من النماذج السابقة.

ويرى الباحثون أن هذه القفزة في الأداء تمثل خطوة أساسية نحو بناء البنية التحتية لشبكات 6G، المتوقع أن تبدأ بالانتشار في ثلاثينيات القرن الحالي لتلبية الطلب المتزايد على البيانات بفعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبث فائق الدقة.