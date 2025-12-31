كيف يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينولات على تقوية البصر؟

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من روسيا أن مركبات البوليفينولات الموجودة في بعض الأطعمة تسهم في حماية البصر والحفاظ على صحة العين.

وأشارت الدراسة أن البوليفينولات لها تأثير وقائي ضد أمراض العين المرتبطة بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن واضطرابات التمثيل الغذائي، مثل مرض المياه الزرقاء (الجلوكوما)، واعتلال الشبكية السكري، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين وأمراض سطح العين، وفقا لـ "لينتا رو".

وفحص الباحثون تأثير أنواع مختلفة من البوليفينولات، تشمل الأنثوسيانين، والكركمين، والريسفيراترول، والكيرسيتين، وحمض الفيروليك.

وأوضحت الدراسة أن هذه المركبات تساعد على تقليل تلف خلايا الشبكية والعصب البصري وخفض الالتهابات وتقوية العين.