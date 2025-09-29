مواصفات وأسعار سلسلة هواتف شاومي 17 الجديدة

10 صور من فيضانات نهر اليانغتسي "أسوأ فيضان في التاريخ"

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17 في السوق الصينية، بمواصفات قوية ومعالج كوالكوم الجديد.

تصميم Xiaomi 17

يأتي الهاتف الأساسي Xiaomi 17 بوزن 191 جرام مع أبعاد 151.1×71.8×8.1 مم، وإطار ألومنيوم مع زجاج مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68. الهاتف يدعم شريحتي اتصال 5G لكنه لا يدعم كارت ميموري.

ويتميز Xiaomi 17 بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K وسطوع 3500 شمعة، بمعدل تحديث متغير حتى 120 هرتز مع دعم Dolby Vision وHDR10+ وطبقة حماية Xiaomi Dragon Crystal.

معالج Xiaomi 17

يحمل الهاتف معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ثماني النواة بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 840 وواجهة HyperOS 3 المبنية على Android 16. خيارات التخزين تبدأ من 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام وحتى 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام، من نوع UFS 4.1 وLPDDR5X.

كاميرات Xiaomi 17

الهاتف مزود بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل تدعم تصوير 4K60، وثلاث كاميرات خلفية بالتعاون مع لايكا؛ الرئيسية 50 ميجابكسل بمستشعر Light Hunter 950 مع مثبت بصري، وعدسة Telephoto 50 ميجابكسل للتقريب حتى 2.6X حقيقي، وعدسة Ultra Wide 50 ميجابكسل بزاوية واسعة.

وتدعم كاميرات Xiaomi 17 Laser AutoFocus وتصوير فيديو 8K مع HDR ودعم Dolby Vision.

بطارية Xiaomi 17

يأتي Xiaomi 17 ببطارية Silicon Carbon بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 100 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، والعكسي 22.5 واط.

الهاتف مزود بسماعات Stereo تدعم Dolby Atmos وبصمة Ultrasonic أسفل الشاشة مع دعم NFC ومستشعر IR Blaster.

أسعار Xiaomi 17

يبدأ سعر الهاتف في الصين من 630 دولارا للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ويصل إلى 700 دولار للنسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام.

Xiaomi 17 Pro

يحمل الهاتف نفس مواصفات النسخة العادية مع شاشة خلفية 2.7 بوصة LTPO AMOLED تعرض إشعارات وخلفيات AI وواجهة ساعة، إلى جانب خيار ذاكرة داخلية 1 تيرابايت.

يأتي بكاميرا Telephoto للتقريب 5X حقيقي، وبطارية 6300 مللي أمبير، وألوان متعددة. يبدأ سعر الهاتف من 700 دولار ويصل إلى 840 دولار للنسخة الأعلى.

Xiaomi 17 Pro Max

نسخة الماكس هي الأقوى والأكبر، بشاشة 6.9 بوصة LTPO AMOLED مع طبقة حماية Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 وشاشة خلفية 2.9 بوصة، وبطارية 7500 مللي أمبير، مع عدسة Telephoto محسنة ومستشعر ISOCELL GN8.

تبدأ أسعارها من 840 دولارا وتصل حتى 980 دولارا للنسخة الأعلى.