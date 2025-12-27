تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
كتب- عمرو صالح:
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، بشأن طقس الساعات القادمة على معظم الأنحاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من ( الإسكندرية-البحيرة- كفر الشيخ -دمياط-بورسعيد-رفح - العريش).
وأوضحت أنه من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.
