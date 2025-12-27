إعلان

تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

كتب- عمرو صالح:

10:23 م 27/12/2025

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، بشأن طقس الساعات القادمة على معظم الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من ( الإسكندرية-البحيرة- كفر الشيخ -دمياط-بورسعيد-رفح - العريش).

وأوضحت أنه من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

