تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، بشأن طقس الساعات القادمة على معظم الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من ( الإسكندرية-البحيرة- كفر الشيخ -دمياط-بورسعيد-رفح - العريش).

وأوضحت أنه من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن